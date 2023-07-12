Криминал 12 июля 2023, 09:35 Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области СК: жителю Сима предъявили обвинение в надругательстве над девочкой и ее убийстве Пресс-служба Следственного комитета

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Задержанному в Симе мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, которую несколько дней искали полицейские и волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, вечером 9 июля обвиняемый вывез девочку в лес. Там мужчина надругался над школьницей и ударил ее несколько раз ножом. От полученных ран та умерла. Тело обвиняемый спрятал.

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«Обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений», — сообщили в ведомстве.

Суд отправил обвиняемого под арест. Следователи и криминал­исты продолжают рабо­ту на мес­те преступления. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.

Школьница пропала в воскресенье, 9 июля. Спустя несколько дней ее нашли мертвой. Подозреваемым в убийстве оказался отец одной из подруг школьницы. Мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал тело девочки. О мотивах совершения преступления не сообщалось.

Местные жители рассказали «360», что подозреваемый в убийстве девочки производил впечатление неадекватного человека, а его мать считали инвалидом.