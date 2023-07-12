12 июля 2023, 09:35
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области
СК: жителю Сима предъявили обвинение в надругательстве над девочкой и ее убийстве
Задержанному в Симе мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, которую несколько дней искали полицейские и волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
По данным следствия, вечером 9 июля обвиняемый вывез девочку в лес. Там мужчина надругался над школьницей и ударил ее несколько раз ножом. От полученных ран та умерла. Тело обвиняемый спрятал.
Реклама
«Обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений», — сообщили в ведомстве.
Суд отправил обвиняемого под арест. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте преступления. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.
Школьница пропала в воскресенье, 9 июля. Спустя несколько дней ее нашли мертвой. Подозреваемым в убийстве оказался отец одной из подруг школьницы. Мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал тело девочки. О мотивах совершения преступления не сообщалось.
Местные жители рассказали «360», что подозреваемый в убийстве девочки производил впечатление неадекватного человека, а его мать считали инвалидом.
Уголовное дело
Убийства
Дети
Челябинская область
Аресты
Реклама
Реклама