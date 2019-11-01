Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Нарьян-Марский городской суд арестовал на два месяца Дениса Поздеева, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика в местном детском саду «Сказка». Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

Убийство ребенка произошло в минувший четверг. Вооруженный ножом мужчина проник в здание детского сада во время тихого часа. По версии следствия, он прошел в спальню воспитанников, где ударил ножом спящего шестилетнего мальчика. От полученных ран ребенок скончался.

Жители Нарьян-Мара принесли игрушки и свечи к детсаду, где был убит ребенок Подробнее

Злоумышленника задержали на месте. Следователи доставили его на допрос, а по факту убийства завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Задержанный мужчина вел себя неадекватно. Следователи сообщили, что он находится в состоянии опьянения и у него все признаки белой горячки. Сам мужчина при ответе на вопрос, зачем он пошел на убийство, сказал, что у него «поехала крыша».

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский рассказал, что в сад вооруженного мужчину пропустил охранник. Он принял его за отца одного из воспитанников и дистанционно открыл дверь. Глава региона уточнил, что задержанный состоит на учете в наркологии и является хроническим алкоголиком.

Между тем следователи завели еще два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», по которым пройдут работники детского сада и частного охранного предприятия, которые отвечали за безопасность детского сада.

После убийства жители Нарьян-Мара принесли к месту трагедии цветы, игрушки и свечи. Свои соболезнования семье погибшего мальчика выразили руководители города и края, а также главы силовых структур региона.