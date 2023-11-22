Криминал 22 ноября 2023, 11:19 Суд арестовал подозреваемого в убийстве на востоке Москвы Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве на Большой Черкизовской улице Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

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Суд в Москве избрал 33-летнему подозреваемому в убийстве человека на Большой Черкизовской улице меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 19 ноября около развлекательного заведения на Большой Черкизовской улице между подозреваемым и незнакомцем 1993 года рождения возник конфликт. Он перерос в драку, и последний получил ножевое ранение. От этого мужчина скончался на месте.

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На допросе во время расследования подозреваемый признал свою вину и пояснил, что инцидент произошел после распития алкоголя.

Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве после драки на стройке задержали 139 человек.