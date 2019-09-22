Суд арестовал подозреваемого в убийстве коллег брянского фельдъегеря

«По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключен под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в условиях изоляции от общества», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемому в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске предъявили обвинение Подробнее

По версии следствия, 31-летний водитель-фельдъегерь около 22 часов 19 сентября 2019 года в брянском отделе спецсвязи убил из табельного оружия своих сослуживцев (оружие принадлежало убитым), вынес из здания семь миллионов рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, он прихватил с собой носитель информации, на котором хранились видеозаписи с камер наблюдения и попытался сжечь помещение.

Деньги и украденное оружие он спрятал у себя дома — следователи обнаружили улики во время обыска.

Расследование уголовного дела продолжается.