  • Суд арестовал подозреваемого в убийстве коллег брянского фельдъегеря

    22 сентября 2019, 17:36

    Андрей Иванов

    Водитель-фельдегерь из Брянска проведет ближайшие два месяца в СИЗО — его подозревают в нападении на местное отделение спецсвязи, убийстве двух сотрудников ведомства и хищении семи миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.
    Суд арестовал подозреваемого в убийстве коллег брянского фельдъегеря

    «По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключен под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в условиях изоляции от общества», — говорится в сообщении ведомства.

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    По версии следствия, 31-летний водитель-фельдъегерь около 22 часов 19 сентября 2019 года в брянском отделе спецсвязи убил из табельного оружия своих сослуживцев (оружие принадлежало убитым), вынес из здания семь миллионов рублей.

    Чтобы скрыть следы преступления, он прихватил с собой носитель информации, на котором хранились видеозаписи с камер наблюдения и попытался сжечь помещение.

    Деньги и украденное оружие он спрятал у себя дома — следователи обнаружили улики во время обыска.

    Расследование уголовного дела продолжается.