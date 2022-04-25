Суд арестовал подозреваемого в убийстве хоккеиста Дидура на два месяца

Таганский районный суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 37-летнего жителя столицы, подозреваемого в убийстве хоккеиста Романа Дидура. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Защита задержанного ходатайствовала об избрании меры пресечения не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста, однако ей было отказано.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК «Убийство», ход расследования контролирует столичная прокуратура.

По данным следствия, в ночь на 24 апреля подозреваемый в ходе конфликта в кафе «Баклажан» нанес 23-летнему спортсмену колото-резаное ранение груди, в результате чего он скончался.