Криминал 13 июля 2023, 17:31 Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого Пресс-служба Следственного комитета

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Первомайский районный суд Краснодара арестовал Сергея Денисенко, которого подозревают в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Фигурант уголовного дела пробудет в СИЗО до 10 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд рассмотрел ходатайство следователей об аресте Сергея Денисенко — подозреваемого по делу об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» и замначальника отдела по мобилизационной работе городской администрации Станислава Ржицкого.

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«Денисенко, будучи допрошенным <…> сознался в том, что 10 июля 2023 года, находясь на территории парка имени 30-летия Победы, произвел в Ржицкого четыре выстрела из пистолета марки ПМ, от которых последний упал на землю», — отметили в пресс-службе.

Изучив материалы, суд принял во внимание, что подозреваемый склонен к побегу — находясь на свободе, он может попытаться скрыться от правоохранителей. В итоге Сергея Денисенко арестовали на два месяца — до 10 сентября включительно.

Денисенко задержали в съемном жилище в Туапсе 11 июля. Он признался, что убил Ржицкого.

Преступление готовили на протяжении полугода, сообщил «Царьград». Задержанный планировал покинуть страну и отправиться в Цюрих транзитом через Турцию.