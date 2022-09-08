Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве доставили в суд | 360°

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Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве доставили в суд

Суд в Москве начал слушание по делу об убийстве бизнесмена в Mercedes

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Дорогомиловский районный суд Москвы начал слушание по делу об убийстве предпринимателя, совершенного накануне в столице. Кадры из зала суда оказались в распоряжении «360».

Все случилось накануне на набережной Тараса Шевченко в столице. Убили 50-летнего предпринимателя. По предварительным данным, подозреваемый — 46-летний бизнесмен. На совершение преступления его могли подтолкнуть разногласия с убитым в предпринимательской деятельности.

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По информации СК, мужчины находились в салоне Mercedes. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в жертву не менее шести раз, от чего тот скончался на месте происшествия. Подозреваемый вышел из машины, но его задержали сотрудники ДПС.

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