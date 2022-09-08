Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве доставили в суд | 360°

Криминал 08 сентября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве доставили в суд Суд в Москве начал слушание по делу об убийстве бизнесмена в Mercedes

Читать 360tv в

Дорогомиловский районный суд Москвы начал слушание по делу об убийстве предпринимателя, совершенного накануне в столице. Кадры из зала суда оказались в распоряжении «360».

Все случилось накануне на набережной Тараса Шевченко в столице. Убили 50-летнего предпринимателя. По предварительным данным, подозреваемый — 46-летний бизнесмен. На совершение преступления его могли подтолкнуть разногласия с убитым в предпринимательской деятельности.

Реклама

По информации СК, мужчины находились в салоне Mercedes. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в жертву не менее шести раз, от чего тот скончался на месте происшествия. Подозреваемый вышел из машины, но его задержали сотрудники ДПС.

Реклама

0 0 0 0 0 0