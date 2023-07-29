Криминал 29 июля 2023, 19:57 Суд арестовал подозреваемого в стрельбе из окна автомобиля в центре Москвы Прокуратура Москвы: суд арестовал мужчину по подозрению в стрельбе из машины в ЦАО

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В суде избрали меру пресечения для жителя столицы, который проходит по уголовному делу о хулиганстве. Его обвиняют в стрельбе из травмата по прохожему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что в субботу, 29 июля, в Пресненском суде решили арестовать 25-летнего мужчину. Ему предъявили обвинение по части 2 статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). По версии следствия, на днях он около ресторана на улице Рочдельская, находясь в салоне автомобиля, выстрелил из травматического пистолета в мужчину.

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В пресс-службе добавили, что во время судебного процесса обвиняемый не стал отрицать свою вину. Он просил судью вместо заключения в изолятор отправить его под домашний арест. Однако суд не удовлетворил просьбу.

Правоохранители продолжат расследование под контролем прокуратуры. По этой статье обвиняемому может грозить до семи лет колонии.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали на севере Москвы мужчину, который устроил стрельбу в воздух из обреза. Он признался, что таким образом развлекался, а оружие нашел на раскопках в Смоленской области.