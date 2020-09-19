Суд арестовал подозреваемого в коррупции экс-министра Красноярска

Бывшего министра задержали в минувшую пятницу, 18 сентября. Его подозревают в том, что на протяжении двух последних лет он отдавал распоряжения в пользу лесозаготовительной компании «Краслесторг». Номинальными руководителями фирмы числились знакомые его брата, но на деле всеми процессами управлял сам родственник министра.

По версии следствия, брат чиновника получил от учредителей компании более семи миллионов рублей, из которых четыре он передал Маслодудову.

Как уточнил News.Ru, министр пользовался своим служебным положением и требовал от подведомственных лесничеств подбирать участки и оформлять их под санитарные вырубки. После чего передавал их для проведения работ «Краслесторгу».

Уголовное дело в отношении бывшего министра завели по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное действие». Под арестом оказался и брат Маслодудова по уголовному делу о незаконных вырубках и посредничестве в коррупционных сделках.

Дмитрий Маслодудов добровольно покинул пост министра лесного хозяйства по Красноярскому краю 15 сентября. Губернатор края принял его отставку и подписал соответствующий указ.