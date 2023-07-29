Криминал 29 июля 2023, 12:38 Суд арестовал подозреваемого в диверсии на НПЗ в Самаре Суд на два месяца арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре Pxhere

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Самарский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — сказал судья.

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Задержанный свою вину признал и готов работать со следствием. Возбуждено уголовное дело.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел 28 июля. По предварительной версии, причиной происшествия стало подложенное взрывное устройство.

Предполагаемым организатором взрыва оказался работник КНПЗ, который переехал в Россию с Украины. Мужчину задержали, когда он пытался уехать из РФ. Расследование продолжается.

В тот же день мощный взрыв раздался в Таганроге — упали осколки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Террористическую атаку по мирным жителям подготовила Украина. К счастью, обошлось без погибших, но помощь врачей понадобилась 16 людям. Губернатор Ростовской области пообещал, что все пострадавшие получат выплаты.