29 июля 2023, 12:38
Суд арестовал подозреваемого в диверсии на НПЗ в Самаре
Суд на два месяца арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре
Самарский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — сказал судья.
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Задержанный свою вину признал и готов работать со следствием. Возбуждено уголовное дело.
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел 28 июля. По предварительной версии, причиной происшествия стало подложенное взрывное устройство.
Предполагаемым организатором взрыва оказался работник КНПЗ, который переехал в Россию с Украины. Мужчину задержали, когда он пытался уехать из РФ. Расследование продолжается.
В тот же день мощный взрыв раздался в Таганроге — упали осколки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Террористическую атаку по мирным жителям подготовила Украина. К счастью, обошлось без погибших, но помощь врачей понадобилась 16 людям. Губернатор Ростовской области пообещал, что все пострадавшие получат выплаты.
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