Криминал 29 апреля 2023, 12:59 Суд арестовал подозреваемого по делу о пожаре в Свердловской области Свердловская прокуратура: суд арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в Сосьве Пресс-служба МЧС

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Серовский районный суд до 26 июня отправил под стражу одного из фигурантов дела о пожаре в населенном пункте Сосьва Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор на заседании заявил, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

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«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу специалисту по пожарной безопасности МКУ „Управление хозяйственного обслуживания и гражданской защиты Сосьвинского городского округа“», — сообщили в ведомстве.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Пожар в поселке Сосьва уничтожил свыше 90 жилых домов, пострадал корпус лечебно-исправительного учреждения. Власти Свердловской области оказали помощь людям, потерявшим кров.

В пожаре погибли два жителям Сосьвы. В связи с ЧП следователи завели два уголовных дела.