Отца, едва не сбросившего дочь с балкона в Москве, отправили в СИЗО | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Отца, едва не сбросившего дочь с балкона в Москве, отправили в СИЗО Суд арестовал отца, едва не сбросившего дочь с балкона в Москве

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Суд арестовал до 12 ноября мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей годовалой дочери. Девочку спасли, когда отец свесил ее с балкона 13-го этажа, угрожая сбросить на улицу.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. Ранее его уже судили за кражи, применение насилия и оскорбление представителя власти.

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В прокуратуре Москвы обратили внимание, что судимость мужчины не была снята или погашена, а преступление против ребенка обвиняемый совершил, когда находился на испытательном сроке.

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Ребенка спасли накануне на Городецкой улице. По данным надзорного ведомства, мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Он вышел на балкон с ребенком на руках, перевесил его через перила и начал угрожать, что сбросит вниз.

Мать девочки в это время пошла на молочную кухню. Полицию на место вызвали очевидцы.

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