  • Суд арестовал отчима убитой в Крыму девочки

    15 ноября 2019, 17:44

    Дарья Бунякова

    Отчима пятилетней девочки арестовали в Крыму на два месяца. Мужчину подозревают в убийстве падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Раздольненского районного суда.
    Суд арестовал отчима убитой в Крыму девочки

    «[Арестовали] на два месяца — до 14 января 2020 года», — сказали ТАСС в суде.

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    Отчима девочки задержали 15 ноября в селе Кропоткино. За два дня до этого он сообщил сотрудникам полиции, что у него пропала падчерица.

    Мужчина утверждал, что оставил пятилетнюю девочку дома, а сам уехал по делам вместе с сыном. Входная дверь была заперта, но когда мужчина вернулся, ребенка уже не было.

    Правоохранители начали поиск пропавшей, в котором участвовали также волонтеры и местные жители. Позже сотрудники полиции выяснили, что отчим имеет непосредственное отношение к пропаже падчерицы.

    На допросе мужчина сознался в убийстве девочки. Он показал место, где закопал тело, и стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».