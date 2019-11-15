Суд арестовал отчима убитой в Крыму девочки

Отчима пятилетней девочки арестовали в Крыму на два месяца. Мужчину подозревают в убийстве падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Раздольненского районного суда.

«[Арестовали] на два месяца — до 14 января 2020 года», — сказали ТАСС в суде.

Пропала в неглубокой могиле. Главное об убийстве 5-летней крымчанки отчимом Подробнее

Отчима девочки задержали 15 ноября в селе Кропоткино. За два дня до этого он сообщил сотрудникам полиции, что у него пропала падчерица.

Мужчина утверждал, что оставил пятилетнюю девочку дома, а сам уехал по делам вместе с сыном. Входная дверь была заперта, но когда мужчина вернулся, ребенка уже не было.

Правоохранители начали поиск пропавшей, в котором участвовали также волонтеры и местные жители. Позже сотрудники полиции выяснили, что отчим имеет непосредственное отношение к пропаже падчерицы.

На допросе мужчина сознался в убийстве девочки. Он показал место, где закопал тело, и стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».