Организатора квеста после пожара с пострадавшими в Москве поместили под домашний арест | 360°

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Организатора квеста после пожара с пострадавшими в Москве поместили под домашний арест

Прокуратура Москвы: организатора квеста отправили под домашний арест до 12 ноября

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Суд заключил под домашний арест организатора квеста после пожара с шестью пострадавшими в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«С учетом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении организатора игрового квеста меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 ноября 2022 года», — отметили в ведомстве.

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В прокуратуре уточнили, что 36-летний индивидуальный предприниматель организовал в нежилом помещении на Новохохловской улице квест-рум. Но при этом не обеспечил безопасность услуг.

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Дело о пожаре в московском квест-руме пополнилось вторым обвиняемым. Суд избрал 25-летнему аниматору меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пожар в заведении произошел вечером 11 сентября, когда квест проходила группа подростков. Предварительной причиной возгорания назвали неаккуратное использование газового баллона актером-аниматором. Огонь распространился по декорациям. Ожоги получили четверо несовершеннолетних клиентов.

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