Суд арестовал охранника уфимской школы-интерната для слепых по подозрению в домогательствах девочек

Советский районный суд Уфы отправил охранника школы-интерната для незрячих и слабослышащих в СИЗО. Мужчину заподозрили в домогательствах двух школьниц.

Как сообщили «360» в суде, охранник проведет за решеткой ближайшие два месяца.

57-летнего охранника задержали 29 сентября. По версии следствия, он изнасиловал девочек 13 и 14 лет, находясь на рабочем месте. Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

В интернате «360» рассказали, что подозреваемый сидел на вахте. Он является сотрудником ЧОП и не имеет никакого отношения к образовательному учреждению. Дети рассказали о случившемся директору интерната.

«Девочки ко мне обратились о том, что вот мужчина трогал их за руку. Ничего такого, что прям в интернете расписывают… Моя задача, как директора, поставить сразу в известность отдел полиции», — сообщила директор.

Если вину охранника докажут, то он может отправиться за решетку на 15 лет.