Криминал 05 января 2024, 12:58 Суд арестовал одного из участников драки с участником СВО в Челябинске СК: суд отправил под стражу одного участника драки с бойцом СВО в Челябинске РИА «Новости»

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Суд в Челябинске по ходатайству следователя отправил под стражу одного из участников драки с участником специальной операции в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

Мужчину задержали 3 января. В соответствии с собранными доказательствами ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

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«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что следователь ходатайствовал в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще двум участникам потасовки, однако суд ограничился домашним арестом. Органы прокуратуры уже обжаловали это постановление.

Конфликт, в котором пострадал участник СВО, произошел в Челябинске в новогоднюю ночь, военных атаковали палками. Полицейские в рамках расследования дела задержали пять человек.