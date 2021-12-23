Суд арестовал одного из напавших на фигуриста Соловьева
Избившего фигуриста Соловьева студента арестовали
Участника нападения на фигуриста Дмитрия Соловьева взяли под стражу. Такое решение принял Таганский суд Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Речь идет о студенте юридического факультета одного из московских вузов Владиславе Яковцеве. В следственном изоляторе он останется до 21 января 2022 года. Слушания по второму участнику Владиславу Смирнову пока еще идут.
Молодые люди избили фигуриста Дмитрия Соловьева около московского караоке-клуба, когда он заступился за свою девушку — двукратную олимпийскую чемпионку по керлингу Анну Сидорову — и ее подругу.
Двое студентов нецензурно выругались на девушек, что не понравилось спортсмену. Когда он сделал замечание, на него напали и избили.
Фигуриста с травмами доставили в больницу. По словам представителя спортсмена Елены Болотовой, врачи оценили состояние пострадавшего как среднетяжелое. Она подчеркнула, что у Соловьева от удара в мозге образовалась гематома. Поэтому пока он останется под наблюдением специалистов.
Напавших на фигуриста оперативно задержали полицейские, но после материалы дела передали в столичный главк СК. В ведомстве завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».