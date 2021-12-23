Суд арестовал одного из напавших на фигуриста Соловьева

Участника нападения на фигуриста Дмитрия Соловьева взяли под стражу. Такое решение принял Таганский суд Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Речь идет о студенте юридического факультета одного из московских вузов Владиславе Яковцеве. В следственном изоляторе он останется до 21 января 2022 года. Слушания по второму участнику Владиславу Смирнову пока еще идут.

Молодые люди избили фигуриста Дмитрия Соловьева около московского караоке-клуба, когда он заступился за свою девушку — двукратную олимпийскую чемпионку по керлингу Анну Сидорову — и ее подругу.

Двое студентов нецензурно выругались на девушек, что не понравилось спортсмену. Когда он сделал замечание, на него напали и избили.

Фигуриста с травмами доставили в больницу. По словам представителя спортсмена Елены Болотовой, врачи оценили состояние пострадавшего как среднетяжелое. Она подчеркнула, что у Соловьева от удара в мозге образовалась гематома. Поэтому пока он останется под наблюдением специалистов.

Напавших на фигуриста оперативно задержали полицейские, но после материалы дела передали в столичный главк СК. В ведомстве завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».