10 июля 2023, 19:55
Суд арестовал обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву в Москве
Обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву заключили под стражу в Москве
Двух мужчин по решению суда отправили в изолятор по обвинению в нападении на адвоката. Они облили женщину и ее знакомую зеленкой, а после скрылись, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
В Кунцевском районном суде приняли решение об аресте до 7 сентября обвиняемых по делу о нападении на адвоката Елену Пономареву в Москве.
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В прошлый четверг на автобусной остановке, расположенной на Рублевском шоссе, неизвестный облил зеленкой 46-летнюю правозащитницу и ее приятельницу, находившуюся неподалеку. Затем злоумышленник скрылся с другим мужчиной, который ждал его рядом с местом происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Вскоре полицейским удалось задержать двух молодых людей, причастных к нападению.
Ранее Елена Пономарева в беседе с «360» заявила, что причиной нападения на себя считает свою профессиональную деятельность.
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