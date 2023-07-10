Криминал 10 июля 2023, 19:55 Суд арестовал обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву в Москве Обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву заключили под стражу в Москве Фото: freepik.com

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Двух мужчин по решению суда отправили в изолятор по обвинению в нападении на адвоката. Они облили женщину и ее знакомую зеленкой, а после скрылись, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В Кунцевском районном суде приняли решение об аресте до 7 сентября обвиняемых по делу о нападении на адвоката Елену Пономареву в Москве.

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В прошлый четверг на автобусной остановке, расположенной на Рублевском шоссе, неизвестный облил зеленкой 46-летнюю правозащитницу и ее приятельницу, находившуюся неподалеку. Затем злоумышленник скрылся с другим мужчиной, который ждал его рядом с местом происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Вскоре полицейским удалось задержать двух молодых людей, причастных к нападению.

Ранее Елена Пономарева в беседе с «360» заявила, что причиной нападения на себя считает свою профессиональную деятельность.