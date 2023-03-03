Криминал 03 марта 2023, 20:34 Суд арестовал обвиняемого в убийстве разработчика вакцины «Спутник V» в Москве Суд отправил обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V» под арест Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

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Обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова заключили под стражу. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Хорошевский районный суд Москвы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая в отношении Змановского Алексея Владимировича», — уточнили в публикации.

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Убитый являлся одним из разработчиков вакцины «Спутник V». Обвиняемый свою вину признал, уточнили в суде.

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По данным СК, тело задушенного 47-летнего мужчины нашли в квартире дома на улице Рогова на северо-западе Москвы. На допросе подозреваемый рассказал, что поругался с хозяином квартиры и задушил его ремнем. После этого мужчина пытался сбежать, его задержали по горячим следам. Фигурант дела уже имеет судимость за совершение тяжкого преступления.