Обвиняемого в убийстве двух девушек в Уктусе отправили в СИЗО

Инженера завода в Екатеринбурге и отца трехлетнего мальчика обвинили в расстреле двух молодых девушек на местном горнолыжном курорте Уктус. Мужчина сам в этом признался. Нашли и задержали его спустя полтора года. Ленинский суд Екатеринбурга арестовал его на два месяца.

Убийство Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой произошло 25 августа 2018 года. Вечером к девушкам подошел неизвестный и начал стрелять в них. Затем он оттащил тела в лес и скрылся. Ксения умерла на месте, а Наталью отправили в больницу, где она скончалась через неделю, не приходя в сознание.

Очевидцев не было и мотив был непонятен, поэтому расследование дела затянулось. Следователи допросили около двух тысяч человек и назначили более 300 различных экспертиз. Все это перечислено в 100 томах уголовного дела.

Найти подозреваемого удалось после сообщения о покупке частей пневматической винтовки. Калибр полностью совпадал с тем, которым застрелили девушек. Мужчину задержали 9 декабря, когда он выходил из дома на работу.

Во время допроса он признался, что раньше не был знаком со своими жертвами и совершил преступление именно ради самого убийства.