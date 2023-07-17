Криминал 17 июля 2023, 10:16 Суд арестовал обвиняемого в попытке изнасилования на севере Москвы СК: суд в Москве арестовал обвиняемого в попытке изнасилования женщины на севере столицы Freepik

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Задержанному в Москве мужчине предъявили обвинения в покушении на изнасилование молодой женщины, а также совершении против нее насильственных действий сексуального характера. Его взяли под стражу, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Как установило следствие, 14 июля 38-летний мужчина напал на прохожую вблизи жилых домов у Дмитровского шоссе. Он попытался ее изнасиловать, но получил отпор.

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«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска фигурант был установлен и задержан в кратчайшие сроки», — отметили в ведомстве.

Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим подобным преступлениям в Москве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в попытке изнасилования двух девушек на юге Москвы.