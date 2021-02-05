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    05 февраля 2021, 09:54

    Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время незаконной акции

    Андрей Иванов

    Таганский суд отправил в СИЗО до 31 марта обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время незаконной акции в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
    Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время незаконной акции

    «Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 31 марта», — приводит агентство слова пресс-секретаря суда Зульфии Гиринчук.

    Она добавила, что Василенко предъявили обвинение по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание за такое преступление — пять лет лишения свободы.

    31 января в Вознесенском переулке Москвы во время незаконной акции подожгли микроавтобус Росгвардии. Пожар быстро потушили, никто не пострадал. После этого завели уголовное дело. 3 февраля по подозрению в поджоге задержали 26-летнего мужчину.