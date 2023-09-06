Криминал 06 сентября 2023, 16:30 Суд арестовал обвиняемого в подмене лекарств нижегородского онколога Суд арестовал нижегородского онколога по делу о превышении полномочий Пресс-служба Следственного комитета

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Заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии нижегородской центральной районной больницы арестовали. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Суд удовлетворил ходатайство о заключении врача под стражу в связи с обвинением в совершении преступления. Следователи возбудили против медика уголовное дело из-за подозрений в краже и сбыте на черном рынке лекарственных средств.

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По данным следствия, врач подменял препараты для тяжело больных пациентов на физраствор. Свидетели подтвердили, что подозреваемый в течение девяти месяцев указывал медицинскому персоналу разбавлять и уменьшать дозировку иммуностимулирующих или противоопухолевых лекарств.

Некоторые СМИ сообщили, что мужчина использовал физраствор вместо лекарств только в тех случаях, когда у пациентов, по его мнению, не было шансов выжить, а настоящие препараты передавал другим больным.