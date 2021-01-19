Суд арестовал на два месяца подозреваемых в похищении младенца из Подольска

Два месяца проведут под стражей трое жителей Пензенской области, которые, по версии следствия, пытались похитить новорожденного ребенка у матери из Подольска. Решение об аресте принял городской суд.

Обвиняемыми по делу проходят Анжела Данченко, ее гражданский муж Николай Бешнов и его мать Ольга Бешнова.

Свою вину подсудимые отрицают полностью. По их словам, потерпевшая написала расписку, в которой указала, что отдает ребенка на воспитание в связи со сложным материальным положением.

«У меня проблем с детьми нет вообще. У меня есть ребенок, которого я содержу. С потерпевшей я не общалась. Только когда я в первый раз пришла к ней в квартиру. Я только подносила ребенка к машине, потому что у Бешновой после инсульта рука не работает», — рассказала Данченко.

Ее гражданский супруг заявил, что вообще не имел представления о том, что происходило в квартире. Он только увез гражданскую супругу и мать вместе с младенцем на своей машине.

Ольга Бешнова обвинила мать ребенка в том, что та сама отдала ребенка ей. По ее словам, у девушки был ее номер и она могла в любой момент ей позвонить с просьбой вернуть младенца.

«Она только раз набрала и сказала, что ей скучно. А после этого она ушла гулять в Новый год. Какая она мать? Она все равно бы его отдала», — заявила она.

Жительница Подольска сообщила в полицию о похищении ребенка 14 января. Она рассказала, что вечером 25 декабря 2020 года неизвестные люди, которых она пригласила к себе в квартиру, обманом внушили, что ее месячный сын болен, и похитили младенца под предлогом лечения.

Следователи быстро нашли и задержали подозреваемых. Им предъявили обвинение по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы. Ребенок сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.