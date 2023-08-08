Криминал 08 августа 2023, 16:34 Суд арестовал мужчину, сбившего насмерть ребенка на севере Москвы Суд в Москве арестовал водителя, сбившего насмерть мальчика на Кронштадтском бульваре

Читать 360tv в

Суд арестовал 45-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП. По данным следствия, 6 августа он за рулем автомобиля Skoda сбил семилетнего мальчика на Кронштадтском бульваре. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

Мужчину заключили под стражу до 6 октября 2023 года, хотя защита просила суд назначить домашний арест. Ему предъявили обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России.

Реклама

Вину мужчина признал частично. Он заявил, что проехал на зеленый, а алкоголь употребил уже после ДТП, чтобы снять стресс. По его словам, он скрылся с места аварии из-за испуга.

Ранее иномарка насмерть сбила трехлетнего ребенка в Тверской области.