08 августа 2023, 16:34
Суд арестовал мужчину, сбившего насмерть ребенка на севере Москвы
Суд в Москве арестовал водителя, сбившего насмерть мальчика на Кронштадтском бульваре
Суд арестовал 45-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП. По данным следствия, 6 августа он за рулем автомобиля Skoda сбил семилетнего мальчика на Кронштадтском бульваре. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.
Мужчину заключили под стражу до 6 октября 2023 года, хотя защита просила суд назначить домашний арест. Ему предъявили обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России.
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Вину мужчина признал частично. Он заявил, что проехал на зеленый, а алкоголь употребил уже после ДТП, чтобы снять стресс. По его словам, он скрылся с места аварии из-за испуга.
Ранее иномарка насмерть сбила трехлетнего ребенка в Тверской области.
Суд
ДТП
Москва 2023
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