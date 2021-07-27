Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на людей в автобусе под Красноярском

Суд арестовал на месяц и 21 день обвиняемого в покушении на убийство мужчину. Он напал с ножом на пассажиров и водителя междугородного автобуса, следующего по маршрутку Красноярск — Минусинск.

«Сегодня Новоселовским районным судом с учетом позиции прокурора Новоселовского района обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц и 21 день», — сказала представитель прокуратуры. Ее процитировало РИА «Новости».

Расследование уголовного дела контролируют органы прокуратуры.

Автобус, следовавший из Красноярска в Минусинск, 15 июля подвергся нападению. Его совершил один из пассажиров. Он ранил ножом водителя и двух человек, также ударил еще одного пассажира. В конце он нанес ножевое ранение себе. Его госпитализировали. Всем остальным пострадавшим оказали необходимую помощь. Очевидец событий рассказал «360», что нападавший сначала сидел спокойно. Однако уже после он стал агрессивным и что-то орал с ненавистью.

Полиция открыла дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже статью переквалифицировали на более тяжкую — о покушении на убийство. Нападавшего задержали. Ему предъявили обвинение, но вину он не признал.