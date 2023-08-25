Криминал 25 августа 2023, 12:25 Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку в Нахабине МВД России: напавшего на девушку в Нахабине заключили под стражу Пресс-служба МВД

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Мужчину, который напал на девушку в Нахабине, заключили под стражу. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Суд избрал меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу до 23 сентября. Ему вменяются хулиганские действия в отношении девушки-спортсменки, которая в момент нападения была на пробежке.

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«23 августа в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение, что неизвестный нанес удар по лицу местной жительнице во время ее утренней пробежки», — говорится в сообщении.

Сам задержанный накануне признал свою вину. Он заявил, что ударил 20-летнюю девушку по лицу из-за коротких шорт. Таким образом он якобы пытался «спасти ее от греха».

Потерпевшая поделилась подробностями случившегося. Когда девушка была на пробежке, незнакомец вышел ей на встречу, заслонил дорогу и начал «наезжать», после чего ударил пострадавшую.