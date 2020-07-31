Суд арестовал мужчину, который искромсал жену ножом на глазах детей. Он впервые рассказал о причинах поступка
«Избрать обвиняемому <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 29 сентября 2020 года», — постановила судья.
Суд постановил удовлетворить ходатайство старшего следователя следственного отдела
Во время заседания подозреваемый впервые дал показания. Он рассказал, что в тот день спросил у супруги, изменяет ли она ему. Он пояснил, что хотел узнать как про связь с конкретным человеком, так и в общем. Он отметил, что у него появились подозрения — поведение жены изменилось. Кроме того, она поставила пароль на телефон и не давала мужу его смотреть. Он отметил, что до этого момента пароля никогда не было.
Жестокое убийство произошло днем 29 июля на дороге около деревни Алексеевки Саткинского района. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно, как мужчина сидит на корточках возле женщины, которая лежит на земле. Он отошел от нее только после того, как очевидец, который и снял происходящее на камеру, закричал на него.
Семья везла к стоматологу одного из детей. Машина припарковалась у обочины, и супруги начали ссориться в салоне. Затем, по версии следствия, мужчина ударил женщину ножом. Все это видели дети — две девочки, двух и четырех лет. На кадрах слышно, как они кричат и зовут отца.