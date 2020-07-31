Суд арестовал мужчину, который искромсал жену ножом на глазах детей. Он впервые рассказал о причинах поступка

Саткинский суд Челябинской области арестовал жителя Башкирии, который жестоко убил свою жену. Он искромсал ее ножом на глазах детей. По версии следствия, причиной конфликта стала бытовая ссора между супругами.

«Избрать обвиняемому <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 29 сентября 2020 года», — постановила судья.

Суд постановил удовлетворить ходатайство старшего следователя следственного отдела

Во время заседания подозреваемый впервые дал показания. Он рассказал, что в тот день спросил у супруги, изменяет ли она ему. Он пояснил, что хотел узнать как про связь с конкретным человеком, так и в общем. Он отметил, что у него появились подозрения — поведение жены изменилось. Кроме того, она поставила пароль на телефон и не давала мужу его смотреть. Он отметил, что до этого момента пароля никогда не было.

Жестокое убийство произошло днем 29 июля на дороге около деревни Алексеевки Саткинского района. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно, как мужчина сидит на корточках возле женщины, которая лежит на земле. Он отошел от нее только после того, как очевидец, который и снял происходящее на камеру, закричал на него.

Семья везла к стоматологу одного из детей. Машина припарковалась у обочины, и супруги начали ссориться в салоне. Затем, по версии следствия, мужчина ударил женщину ножом. Все это видели дети — две девочки, двух и четырех лет. На кадрах слышно, как они кричат и зовут отца.