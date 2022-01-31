Щербинский районный суд Москвы арестовал мужа «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой по подозрению в ее убийстве. Супруг погибшей утверждал, что она якобы улетела отдыхать в Дубай и пропала. Однако оказалось, что женщину убили. Ее тело до сих пор не нашли.

Мужа Сапожковой зовут Александр Попов. До 25 марта он пробудет в СИЗО, сообщило РИА «Новости».

Ксения Сапожкова была признана «Мисс Кузбасс — 2010» в ноябре 2010 года, когда ей было 19 лет. По данным kp.ru, Попов сам сообщил в полицию о пропаже жены. По его словам, супруга улетела на отдых в Дубай летом 2021 года, с тех она не выходит с ним на связь. Попов добавил, что она игнорировала его сообщения. Тогда он решил, что она на него за что-то обиделась. Серьезное беспокойство за нее возникло у Попова, когда жена перестала публиковать фото в соцсетях.

При проверке оказалось, что в Дубай Сапожкова не улетала. Источник kр.ru добавил, что последние полгода ее телефон был в доме у Попова. Позже он признался, что убил жену пять месяцев назад из-за ревности, тело расчленил и выбросил останки в реку Десну.

Собеседник издания добавил, что Попов все эти месяцы сам вел соцсети убитой супруги, чтобы запутать семью. Мужчина публиковал старые фото из поездок, на которых жена загорает и хорошо проводит время.