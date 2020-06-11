Суд арестовал криминального авторитета Васю Бандита

Бабушкинский суд столицы арестовал преступника Васю Бандита (настоящее имя — Игорь Кокунов). Он 27 лет управлял криминальным бизнесом в трех районах Московской области.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 5 августа 2020 года», — указала пресс-секретарь суда Александра Савельева. Ее слова приводит РИА «Новости».

Следственное управление по региону ранее возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Кокунов, согласно следствию, с 1993 года был главой преступной иерархии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вася Бандит проживал в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах. Он координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними, а также участвовал в «воровских сходках», на которых делились сферы преступного влияния и доходов.

Кокунов организовывал похищения предпринимателей, разбойные нападения, мошеннические действия, нелегальный бизнес и вымогательства.