  • Суд арестовал историка Соколова на два месяца. Защита намерена обжаловать это решение

    11 ноября 2019, 21:34

    Валерия Шафирко

    Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, на два месяца. Защита намерена обжаловать это постановление, рассказал после заседания адвокат Соколова Александр Почуев.
    Суд арестовал историка Соколова на два месяца. Защита намерена обжаловать это решение

    В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте Соколова на два месяца, пишет РИА «Новости».

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    Историк будет заключен под стражу до 8 января. Защита ходатайствовала о домашнем аресте: сначала по его адресу, где было совершено убийство, после в квартире, которую готова была предоставить экс-супруга Соколова. Адвокат также просил суд отложить заседание на 72 часа. По словам защиты, это время требовалось для сбора необходимых документов. Суд отказал в переносе слушания.

    Сам Соколов на суде назвал арест справедливой мерой. По словам историка, конфликт с Ещенко произошел из-за ее непринятия его детей. Соколов намекнул, что в ходе ссоры девушка набросилась на него с ножом.

    «Девушка, которую я считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки. Такой агрессии я не видел никогда», — сказал Соколов.

    Из его показаний, зачитанных на суде, следует, что историк стрелял в девушку четыре раза из обреза. В ходе заседания Соколов хватался за голову, вздыхал и плакал.

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    Адвокат Соколова Александр Почуев счел постановление суда негуманным.

    «Считаю, это решение негуманным. Будем обжаловать. Нельзя, чтобы человек с учеными степенями сидел в одной камере с рецидивистами», — сказал адвокат журналистам после заседания.

    Российский историк и специалист по военной истории Франции Олег Соколов 9 ноября свалился в реку вместе с отрубленными конечностями студентки Анастасии Ещенко. По предварительной версии следствия, 63-летний Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко еще 7 ноября. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его.

    Соколов и Ещенко прожили вместе несколько лет, хотели пожениться, но девушка не хотела принимать детей историка. Это и стало причиной последней ссоры, превратившейся в трагедию.

    После ареста Олега Соколова Санкт-Петербургский государственный университет сообщил об увольнении историка.