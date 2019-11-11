Суд арестовал историка Соколова на два месяца. Защита намерена обжаловать это решение

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, на два месяца. Защита намерена обжаловать это постановление, рассказал после заседания адвокат Соколова Александр Почуев.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте Соколова на два месяца, пишет РИА «Новости».

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Историк будет заключен под стражу до 8 января. Защита ходатайствовала о домашнем аресте: сначала по его адресу, где было совершено убийство, после в квартире, которую готова была предоставить экс-супруга Соколова. Адвокат также просил суд отложить заседание на 72 часа. По словам защиты, это время требовалось для сбора необходимых документов. Суд отказал в переносе слушания.

Сам Соколов на суде назвал арест справедливой мерой. По словам историка, конфликт с Ещенко произошел из-за ее непринятия его детей. Соколов намекнул, что в ходе ссоры девушка набросилась на него с ножом.

«Девушка, которую я считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки. Такой агрессии я не видел никогда», — сказал Соколов.

Из его показаний, зачитанных на суде, следует, что историк стрелял в девушку четыре раза из обреза. В ходе заседания Соколов хватался за голову, вздыхал и плакал.

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Адвокат Соколова Александр Почуев счел постановление суда негуманным.

«Считаю, это решение негуманным. Будем обжаловать. Нельзя, чтобы человек с учеными степенями сидел в одной камере с рецидивистами», — сказал адвокат журналистам после заседания.

Российский историк и специалист по военной истории Франции Олег Соколов 9 ноября свалился в реку вместе с отрубленными конечностями студентки Анастасии Ещенко. По предварительной версии следствия, 63-летний Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко еще 7 ноября. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его.

Соколов и Ещенко прожили вместе несколько лет, хотели пожениться, но девушка не хотела принимать детей историка. Это и стало причиной последней ссоры, превратившейся в трагедию.

После ареста Олега Соколова Санкт-Петербургский государственный университет сообщил об увольнении историка.