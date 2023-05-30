Криминал 30 мая 2023, 14:58 Суд арестовал инженера из Ростова-на-Дону, заподозренного в шпионаже в пользу Украины ТАСС: Лефортовский суд Москвы арестовал инженера из Ростова-на-Дону по делу о госизмене РИА «Новости»

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Лефортовский суд Москвы арестовал инженера-конструктора, которого задержали на прошлой неделе в Ростове-на-Дону по делу о госизмене. Мужчину заподозрили в шпионаже в пользу Украины, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Подозреваемый работал на одном из ростовских предприятий оборонно-промышленного комплекса. После задержания инженера этапировали в столицу.

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«Лефортовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил собеседник ТАСС.

Фигуранта дела о государственной измене поместили в СИЗО «Лефортово». С мужчиной проводят следственные действия.

Предполагается, что арестованный передавал военной разведке Украины сведения о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил России. Другие детали уголовного дела не раскрываются, поскольку в материалах есть секретные данные.

Ранее Тульский областной суд вынес приговор жителю Украины, который занимался шпионажем и искал сотрудников российских оборонных предприятий для получения секретной информации, сообщил RT. Мужчину отправили в колонию на 16 лет.