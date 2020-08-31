Суд арестовал имущество родственницы Фургала по иску потерпевших

Для обеспечения иска следователи начали устанавливать имущество Сергея Фургала, которое можно арестовать для дальнейшей выплаты пострадавшим. Выяснилось, что у родственницы жены экс-губернатора есть банковская ячейка, в которой хранится 400 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей).

Объяснить происхождение этих денег женщина не смогла. При этом ее официальный доход никак не мог позволить ей накопить такую сумму. Суд по ходатайству следствия арестовал эти деньги.

Ранее суд арестовал имущество Сергея Фургала. Речь идет о трех миллионах рублей, более двух тысячах долларов и двух машинах: Toyota Land Cruiser и Lexus. Адвокаты бывшего руководителя региона обжаловали это решение в Мосгорсуде.

Бывшего губернатора Хабаровского края этапировали в Москву 9 июля в рамках уголовного дела об организации убийств и покушений на бизнесменов Приморья. Следователи считают, что Сергей Фургал стоял за работой преступной группировки. Своей вины задержанный не признал. Суд отправил его в Следственный изолятор «Лефортово». Сегодня стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия о новом расследовании убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году.

Тогда Сергей Фургал проходил по делу обвиняемым, но после суд прекратил его уголовное преследование. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами дела следователи попросили у суда возобновить уголовное преследование экс-губернатора.