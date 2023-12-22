22 декабря 2023, 12:31
Суд арестовал имущество красноярского экс-депутата Гольдмана на 1 млрд рублей
МВД: имущество на 1 млрд рублей красноярского экс-депутата Гольдмана арестовали
Принадлежащее бывшему депутату Заксобрания Красноярского края Роману Гольдману имущество и подконтрольный ему холдинга Goldman Group арестовали по решению суда. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, общая сумма заблокированных активов составила один миллиард рублей.
Бывший депутат проходит обвиняемым по делу о мошенничестве со средствами пайщиков кооператива «Агро Вклад». В конце ноября Гольдмана лишили депутатских полномочий, но задержать его не успели. Обвиняемый сбежал из России.
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«Полицейские приняли более тысячи заявлений от пайщиков кооператива („Агро Вклад“ — прим. ред.). Сумма причиненного ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Общее число вкладчиков составляет 2,5 тысячи человек», — уточнили в пресс-службе.
После возбуждения уголовного дела суд в качестве обеспечительных мер суд по ходатайству следователей арестовал 383 объекта холдинга Goldman Group на 830 миллионов рублей, а также личное имущество экс-депутата на 3,5 миллиона рублей.
Следствие объявило, что после проведения аудита холдинга Романа Гольдмана объявят в международный розыск. По версии правоохранителей, бывший депутат находится в Турции.
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