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    22 июля 2021, 08:25

    Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его родных

    Наза Салех Захи

    Арбитражный суд Свердловской области взял под арест имущество депутата Госдумы, вице-президента группы компаний «Кировский» Льва Ковпака. Такая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

    В документе сказано, что арест наложен на денежные средства и счета парламентария, его жены Вероники Ковпак и отца — бизнесмена, а также совладельца сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака. Речь идет о более чем миллиарде рублей.

    Суд вынес такое решение в рамках банкротного дела по заявлению исполняющего обязанности конкурсного управляющего «Продовольственной компании» Константина Маркова. Он пытается привлечь Ковпака к субсидиарной ответственности.

    По определению об обеспечении иска, депутат вывел в пользу своих компаний и фирм семьи более 600 миллионов рублей из средств ООО «Продовольственная компания» для оплаты недействительных сделок.