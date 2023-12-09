Криминал 09 декабря 2023, 20:28 Суд арестовал главу Росприроднадзора Якутии на два месяца Главу Росприроднадзора Якутии арестовали за злоупотребление полномочиями РИА «Новости»

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Якутский городской суд арестовал главу Росприроднадзора Якутии на два месяца — до 7 февраля 2024 года. Чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб от которого составил 134 миллиона рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики в своем Telegram-канале.

«Суд <…> вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста руководителю Росприроднадзора Республики Саха (Якутия) Андрею Жолудеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ», — уточнили в инстанции.

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По информации пресс-службы, чиновника начали проверять на причастность к другим преступлениям.

По версии следствия, Жолудев санкционировал незаконную добычу шлихового золота горнодобывающим предприятием. Ущерб от этих действий составил 134 миллиона рублей. В процессе работ уничтожили лесной участок площадью 1,7 гектара. Убытки лесного фонда России оценили в полтора миллиона рублей.

В ноябре 2023 года Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя аппарата МЧС Вадима Сойникова к семи годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями при ремонте ведомственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Ущерб, по версии обвинения, составил 15 миллионов рублей.