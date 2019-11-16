Суд арестовал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска

Ранее Андрющенко предъявили обвинение в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. По данным следствия, гендиректор ЧОП взял на работу мужчину, у которого не было разрешения на охранную деятельность. Руководителя «Сириус-А» задержали 14 ноября. Защита настаивала на домашнем аресте, однако суд принял другое решение.

Гендиректору ЧОП колледжа в Благовещенске предъявили обвинение Подробнее

По словам адвокатов, Андрющенко — ветеран боевых действий. У него нет судимостей, он женат и воспитывает малолетних детей. Корреспондент сообщил, что когда руководителя ЧОП завели в зал суда, то его родственники выкрикивали слова поддержки.

Утром 14 ноября в в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел вооруженный ружьем студент и открыл огонь. В здание стрелок попал без каких-либо трудностей, на входе не было рамки металлодетектора.

Он убил одного человека и ранил троих, а потом покончил с собой. Двое пострадавших сейчас в больнице. Один раненый находится в реанимации в тяжелом состоянии. По версии полиции, учащийся колледжа мог начать стрельбу из-за личного конфликта с однокурсниками.