Криминал 15 июля 2023, 19:45 Суд арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак Басманный суд арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак до 14 сентября Pixabay

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Басманный районный суд Москвы арестовал подозреваемых в покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Фигуранты уголовного дела будут находиться под стражей до 14 сентября, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении двух несовершеннолетних 2005 и 2006 годов рождения, а также главы ячейки неонацистов «Параграф 88» Михаила Балашова и его соучастника Егора Савельева.

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" <…> которые в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что молодых людей обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК (хулиганство).

В Басманном суде ТАСС подтвердили, что арестовали подозреваемых по делу о покушении на журналисток.

«Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак и Симоньян», — сообщили агентству.

Маргарита Симоньян выразила сожаление из-за того, что на нее готовил покушение 18-летний молодой человек. Глава RT выразила надежду на то, что задержанный изменится в местах лишения свободы.