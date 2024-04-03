Криминал 03 апреля 2024, 23:17 Суд арестовал еще одну фигурантку дела о торговле детьми в Москве Freepik

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Преображенский суд Москвы арестовал еще одну фигурантку дела о торговле детьми. Марьят Желихажеву заключили под стражу на 13 суток, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд <…> избрал меру пресечения в отношении Желихажевой Марьят Хажмуратовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ частью 3 статьи 127.1 УК РФ „Торговля людьми“», — уточнили в ведомстве.

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Желихажеву обвиняют в торговле людьми, в суде не уточнили ее роль в уголовном деле. Дело Желихажевой объединили в одно производство с делом ранее арестованной матерью 15-ти детей Юлией Логиновой.

Суд также арестовал подозреваемых в соучастии Зухру Мусалаеву и Анну Куликову. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2024 года.