Суд арестовал чуть не убившего экс-подругу сибиряка на два месяца

В Иркутской области местного жителя отправили в СИЗО на два месяца. Мужчину подозревают в покушении на убийство бывшей спутницы жизни. Она чудом осталась жива после нападения.

Суд избрал для Максима Климова меру пресечения в виде содержания под стражей. Он арестован на два месяца — до 22 января. Об этом сообщил Telergram-канал Mash.

«Избрать в отношении Климова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток — по 22 января 2020 года», — вынес вердикт судья.

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Мужчина, полагает следствие, отвез экс-супругу в лес, трижды ударил ножом и бросил умирать. На преступление, как уверяет Климов, его толкнули измены и оскорбления со стороны бывшей возлюбленной.

Он угрожал, бил и преследовал девушку около двух лет. В ночь на 9 ноября Климов подкараулил ее на улице, силком усадил в машину и отвез в лес. Там он сначала избил свою жертву, а потом нанес несколько ножевых ударов.

29-летняя местная жительница сумела доползти до дороги, где ее обнаружили и отвезли в больницу.