Криминал 26 июля 2023, 18:24 Суд арестовал Бориса Кагарлицкого на два месяца Суд арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца по обвинению в призывах к терроризму РИА «Новости»

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Обвиняемому в призывах к терроризму Борису Кагарлицкому* избрали меру пресечения. Сыктывкарский городской суд арестовал его на два месяца. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», — сказано в сообщении.

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Расследование уголовного дела ведет ФСБ. Кагарлицкий* проходит по статье «Публичное оправдание терроризма в интернете». По словам его адвоката Сергея Ерохова, его подзащитный вину не признает.

Кагарлицкий* известен как левый теоретик и видеоблогер. Он является главным редактором интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала.

Ранее стало известно, что суд Москвы а рестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Военному грозит до пяти лет тюрьмы.

* признан в РФ иноагентом