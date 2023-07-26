26 июля 2023, 18:24
Суд арестовал Бориса Кагарлицкого на два месяца
Суд арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца по обвинению в призывах к терроризму
Обвиняемому в призывах к терроризму Борису Кагарлицкому* избрали меру пресечения. Сыктывкарский городской суд арестовал его на два месяца. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», — сказано в сообщении.
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Расследование уголовного дела ведет ФСБ. Кагарлицкий* проходит по статье «Публичное оправдание терроризма в интернете». По словам его адвоката Сергея Ерохова, его подзащитный вину не признает.
Кагарлицкий* известен как левый теоретик и видеоблогер. Он является главным редактором интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала.
Ранее стало известно, что суд Москвы а рестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Военному грозит до пяти лет тюрьмы.
* признан в РФ иноагентом
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