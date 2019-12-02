Суд арестовал более 9 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

«Судом наложен арест на имущество в виде девяти миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро, 759 китайских юаней и двух тысяч японских иен», — процитировало издание слова судьи.

Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей, но остался под домашним арестом Подробнее

Виктора Ишаева обвиняют в хищении денежных средств компании «Роснефть» мошенническим путем. Там он занимал пост вице-президента с 2013 по 2018 год.

По данным следствия, Ишаев обеспечил заключение договора аренды по очевидно завышенной стоимости. Речь идет о помещении площадью более 280 квадратных метров, которое снималось для нужд представительства компании в Хабаровском крае и принадлежащей ему коммерческой организации. Эту сделку бывший вице-президент компании смог заключить в результате злоупотребления доверием своих сотрудников и вышестоящего руководства «Роснефти».

Сейчас он находится под домашним арестом, который продлится до 27 февраля 2020 года. Свою вину Ишаев не признает.