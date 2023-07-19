Эксклюзив 19 июля 2023, 17:53 Суд арестовал администратора «Кремлевской прачки» по делу о вымогательстве Тверской суд арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» до 13 сентября

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Тверской суд Москвы 19 июля избрал меру пресечения администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Денису Савинскому, отправив его под арест до 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Удовлетворить ходатайство стороны следствия, избрать Денис Савинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября», — заявила судья.

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ТАСС уточнил, что защита Савинского просила заменить меру пресечения на домашний арест, заявив о его невиновности. Следствие ответило, что Савинский может воспрепятствовать правосудию или скрыться.

Решение суда не вступило в законную силу, Савинский может обжаловать его в апелляционной инстанции.

По материалам дела, Савинский официально трудоустроен переводчиком в ООО «Ветеран», которое занимается переработкой сточных вод и электромонтажным оборудованием.

Ранее стало известно, что его обвинили в вымогательстве.