19 июля 2023, 17:53
Суд арестовал администратора «Кремлевской прачки» по делу о вымогательстве
Тверской суд арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» до 13 сентября
Тверской суд Москвы 19 июля избрал меру пресечения администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Денису Савинскому, отправив его под арест до 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Удовлетворить ходатайство стороны следствия, избрать Денис Савинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября», — заявила судья.
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ТАСС уточнил, что защита Савинского просила заменить меру пресечения на домашний арест, заявив о его невиновности. Следствие ответило, что Савинский может воспрепятствовать правосудию или скрыться.
Решение суда не вступило в законную силу, Савинский может обжаловать его в апелляционной инстанции.
По материалам дела, Савинский официально трудоустроен переводчиком в ООО «Ветеран», которое занимается переработкой сточных вод и электромонтажным оборудованием.
Ранее стало известно, что его обвинили в вымогательстве.
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