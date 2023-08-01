Криминал 01 августа 2023, 15:09 Суд арестовал 13 квартир и 9 домов бывшего вице-мэра Сочи Юрина Суд Центрального района Сочи наложил арест на недвижимость бывшего вице-мэра Юрина РИА «Новости»

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Суд Центрального района Сочи наложил арест на девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков, которые могут принадлежать бывшему вице-мэру города Сергею Юрину. Об этом сообщил ТАСС после ознакомления с определением суда.

По иску Генпрокуратуры, Юрин оформил задержанное судом имущество на подставных лиц — Бешкенадзе, Маргшвелашвили и Тарасову.

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«Принять к производству Центрального района суда Сочи исковое обвинение генпрокурора РФ к Юрину С. П., Бешкенадзе Б. В., Маргшвелашвили Т. А., Тарасовой А. В. об установлении недвижимого имущества в доходах Российской Федерации», — указали в судебном определении.

В самом исковом заявлении Генпрокуратуры заявили, что Юрин владеет более чем 40 различными объектами недвижимости, общая стоимость которых составляет 192 миллиона рублей. Все это он, по данным надзорного ведомства, не мог приобрести законным путем.

Юрина признали виновным по статье о получении взятки в особо крупном размере. Хамовнический суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы и выписал штраф в размере 120 миллионов рублей.

Ранее главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова арестовали по делу о взятке в 10 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги министру передавал предприниматель, который незаконно получал субсидии и гранты.