Суд изъял имущество на миллионы рублей у экс-помощника главы Россельхознадзора | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Деньги

08 сентября 2022, 14:15

Санкции лишь укрепили интерес к дедолларизации – Мишустин

Реклама

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Важное

08 сентября 2022, 13:58

Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Николаевом

Криминал

08 сентября 2022, 12:20

Суд изъял имущество на миллионы рублей у экс-помощника главы Россельхознадзора

Прокуратура Москвы сообщила об изъятии имущества у экс-помощника главы Россельхознадзора

Читать 360tv в

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество на 400 миллионов рублей у бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Никулинский районный суд Москвы удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры Москвы к бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора о взыскании в доход государства денежных средств, движимого и недвижимого имущества общей стоимостью свыше 400 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Реклама

Ранее проверка прокуратуры выявила явное несоответствие расходов чиновника его доходам. Для ухода от декларирования он регистрировал объекты на родственников, друзей и знакомых.

Реклама

Он также обвиняется в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, это дело рассматривает Савеловский районный суд Москвы.

Ранее стало известно, что бывший заведующий кафедрой Сибирского государственного университета науки и технологии имени М. Ф. Решетнева сядет в тюрьму на шесть лет за взятки. Следствие установило, что подсудимый с 2013 по 2020 год устраивал работать в вуз знакомых, а их зарплату потом оставлял себе.

Суд

Коррупция

Педофилы

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама