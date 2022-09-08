Суд изъял имущество на миллионы рублей у экс-помощника главы Россельхознадзора | 360°

Криминал 08 сентября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Суд изъял имущество на миллионы рублей у экс-помощника главы Россельхознадзора Прокуратура Москвы сообщила об изъятии имущества у экс-помощника главы Россельхознадзора РИА «Новости»

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Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество на 400 миллионов рублей у бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Никулинский районный суд Москвы удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры Москвы к бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора о взыскании в доход государства денежных средств, движимого и недвижимого имущества общей стоимостью свыше 400 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

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Ранее проверка прокуратуры выявила явное несоответствие расходов чиновника его доходам. Для ухода от декларирования он регистрировал объекты на родственников, друзей и знакомых.

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Он также обвиняется в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, это дело рассматривает Савеловский районный суд Москвы.

Ранее стало известно, что бывший заведующий кафедрой Сибирского государственного университета науки и технологии имени М. Ф. Решетнева сядет в тюрьму на шесть лет за взятки. Следствие установило, что подсудимый с 2013 по 2020 год устраивал работать в вуз знакомых, а их зарплату потом оставлял себе.

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