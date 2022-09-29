Житель Нижнего Новгорода получил срок за похищение и изнасилование девушки | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 01:09 Поделиться Telegram

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Viber Житель Нижнего Новгорода получил срок за похищение и изнасилование девушки Суд Нижнего Новгорода дал мужчине 3,2 года за похищение и насилие над девушкой Pxhere.com

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Суд Нижнего Новгорода признал местного жителя виновным в похищении и сексуальном насилии по отношению к молодой девушки. Об этом сообщила пресс-служба областного СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 24 августа прошлого года мужчина через сайт знакомств договорился о свидании с 24-летней девушкой. Уже в автомобиле, угрожая ей ножом, мужчина сковал руки потерпевшей наручниками, связал ноги тросом и закрыл рот липкой лентой. После этого он вывез новую знакомую в подвал своего гаража.

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Мужчина удерживал свою жертву в течение 10 дней — до 2 сентября. За это время он неоднократно подвергал девушку сексуальному насилию. Правоохранители нашли и освободили пострадавшую.

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Суд приговорил мужчину к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

После освобождения из многодневного плена девушка рассказала следователям, что познакомилась со своим похитителем на сайте знакомств. По словам потерпевшей, мужчина представился Максимом и предложил ей сходить в ресторан.

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