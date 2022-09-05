Криминал 05 сентября 2022, 10:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми Первое слушание по делу стрелка Бекмансурова началось в пермском суде

Читать 360tv в

Первое слушание по делу Тимура Бекмансурова, открывшего стрельбу в Пермском университете, началось в Перми. Об этом сообщил корреспондент «360».

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате действий Мансурова шесть человек погибли, пострадали около 40. Стрелку грозит пожизненный срок.

Реклама

В ходе расследования уголовного дела он признал вину. На учете у нарколога Бекмансуров не состоит, у психиатра не наблюдался.

Реклама

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) родом из удмуртского города Глазова принес на территорию кампуса оружие и открыл огонь.

0 0 0 0 0 0