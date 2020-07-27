«Стыдно перед родителями». Расчленивший жену житель Петербурга раскаялся в убийстве

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, убившего и расчленившего свою супругу. Он расправился с женой после того, как она решила уйти от него вместе с ребенком.

«Мне очень сейчас тяжело и стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке, мне очень стыдно, мне очень жаль из-за того, что я натворил», — сказал мужчина правоохранителям после задержания.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу, задержанный мужчина — 1991 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве, решается вопрос о мере пресечения.

По версии следствия, мужчина, находясь в квартире с 23-летней женой, в ночь на 27 июля во время ссоры несколько раз ударил девушку топором по голове. Потом он отрубил ей голову, руки и ноги и спрятал в чемодан. Тело своей жертвы мужчина выбросил из окна. Труп во дворе нашли случайные прохожие.

СМИ узнали, что перед смертью девушка планировала оставить мужа и забрать ребенка. Он угрожал ей в таком случае расправой, в частности отправляя предупреждения в соцсетях.