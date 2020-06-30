    30 июня 2020, 23:13

    Суд освободил бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву

    Кирилл Фролов

    Бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве. Суд освободил ее от наказания из-за отбытия срока в СИЗО и под домашним арестом, сообщило агентство «Москва».
    Суд освободил бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву

    Таким образом Мещанский суд Москвы полностью поддержал позицию обвинения. Масляева была единственной обвиняемой по делу «Седьмой студии», которая признала вину и пошла на сделку со следствием.

    «Седьмая студия» — театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым из выпускников его курса в Школе-студии МХАТ. В 2011–2014 годах студия получила от государства 216 миллионов рублей на проведение спектаклей и концертов в рамках проекта «Платформа».

    В 2017 году против Серебренникова и других организаторов «Платформы» завели уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере. Обвинение оценило ущерб в 133 миллиона рублей.

    26 июня 2020 года суд вынес приговоры фигурантам дела: Серебренникову, бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, гендиректору «Гоголь-центра» Юрию Итину и бывшей чиновнице Минкульта России Софье Апфельбаум. Последнюю признали виновной в халатности и освободили от наказания.

    Остальных фигурантов приговорили к условным срокам и штрафам в размере 200-800 тысяч рублей. Дело в отношении продюсера Екатерины Вороновой было выделено в отдельное производство. Она уехала за границу и была объявлена Россией в розыск.

    Также суд удовлетворил гражданский иск Минкульта — Итин, Малобродский и Серебренников должны будут выплатить ведомству 129 миллионов рублей.