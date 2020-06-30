Суд освободил бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву

Таким образом Мещанский суд Москвы полностью поддержал позицию обвинения. Масляева была единственной обвиняемой по делу «Седьмой студии», которая признала вину и пошла на сделку со следствием.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым из выпускников его курса в Школе-студии МХАТ. В 2011–2014 годах студия получила от государства 216 миллионов рублей на проведение спектаклей и концертов в рамках проекта «Платформа».

В 2017 году против Серебренникова и других организаторов «Платформы» завели уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере. Обвинение оценило ущерб в 133 миллиона рублей.

26 июня 2020 года суд вынес приговоры фигурантам дела: Серебренникову, бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, гендиректору «Гоголь-центра» Юрию Итину и бывшей чиновнице Минкульта России Софье Апфельбаум. Последнюю признали виновной в халатности и освободили от наказания.

Остальных фигурантов приговорили к условным срокам и штрафам в размере 200-800 тысяч рублей. Дело в отношении продюсера Екатерины Вороновой было выделено в отдельное производство. Она уехала за границу и была объявлена Россией в розыск.

Также суд удовлетворил гражданский иск Минкульта — Итин, Малобродский и Серебренников должны будут выплатить ведомству 129 миллионов рублей.