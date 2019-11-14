Одной из возможных причин бойни в строительном колледже в Благовещенске называют месть стрелка за свою девушку. Несколько источников заявили, что возлюбленную студента изнасиловали.

«Пришел с дробовиком, пронес мимо охранника». Студенты колледжа в Благовещенске — о стрельбе Подробнее

Эту версию «360» озвучили два студента Амурского колледжа, где и произошла трагедия.

«Они в общаге изнасиловали его девушку», — рассказала одна из учащихся.

Об этом мотиве написал и Telegram-канал Mash. Он, ссылаясь на однокурсников стрелка, написал, что над молодой женщиной надругались прямо в колледже. Однако она не писала заявления об этом в правоохранительные органы.

Якобы, узнав об этом, ее парень пришел в ярость, взял оружие и пришел в колледж. Там он стал стрелять в тех, кто, по его мнению, участвовал в изнасиловании.

Сейчас эту информацию проверяют в следственном комитете. Правоохранители собираются взывать на допрос девушку виновника трагедии и его родных.

Утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел туда с оружием и открыл стрельбу по однокурсникам. Один человек погиб, еще трое ранены. Состояние одного из-пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».